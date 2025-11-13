La striscia di vittorie indoor di Sinner: il confronto con Federer e Djokovic. Di chi é il record?

La striscia di vittorie si allunga. Jannik Sinner continua a dettar legge sui campi indoor e l’affermazione contro il tedesco Alexander Zverev nel match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2025 ha consentito al pusterese di portarsi a quota 28 successi in serie. Un risultato ragguardevole, se si considera per l’appunto che l’ultimo ko al coperto risale all’atto conclusivo delle Finals 2023 contro Novak Djokovic (19 novembre).

Da quel confronto, a Torino non ha più ceduto un set. Non è un caso che l’anno scorso sia diventato il primo giocatore a vincere il torneo senza concedere alcun parziale agli avversari dal 1986, quando c’era riuscito Ivan Lendl. Jannik, dunque, sempre più nell’elite e nella classifica alltime, che tiene conto delle vittorie in sequenza indoor, è sempre più vicino al gotha.

Sono quattro i tennisti che nella storia hanno fatto meglio di lui. Il record è di John McEnroe in grado di conquistare ben 47 vittorie di fila. Un primato difficilmente battibile, anche perché poi nel periodo storico del fuoriclasse americano le partite al chiuso erano molto più frequenti.

Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Novak Djokovic con i 35 match vinti di seguito tra il 2012 e il 2015. Terza piazza per Roger Federer, che toccò quota 33 tra il 2004 e il 2007, per poi vincerne 29 di fila dal 2010 al 2012. Il quarto tennista ad aver scollinato le 30 partite vinte consecutivamente in eventi indoor è stato Lendl con 32 tra il 1980 ed il 1983. Jannik, quindi, vicino a una delle serie di Federer. Vedremo se, grazie ai riscontri a Torino, riuscirà ad abbattere il muro dei 30 successi indoor.