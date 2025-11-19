La semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio si vedrà in tv sulla RAI! Orari singolari e doppio, canale esatto, streaming

L’Italia si è qualificata con grande disinvoltura alle semifinali della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. Gli azzurri hanno prevalso con un secco 2-0 contro l’Austria e hanno così meritato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento indoor di Bologna: Matteo Berrettini ha regolato Rodionov per 6-3, 7-6(4) annullando tre set-point nella seconda frazione; Flavio Cobolli ha travolto Misolic con un perentorio 6-1, 6-3.

I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo venerdì 21 novembre (ore 16.00) per fronteggiare il Belgio, che è riuscito nell’impresa di eliminare la più quotata Francia. I padroni di casa se la dovranno vedere contro gli uomini di Steve Darcis, per un testa a testa che si preannuncia particolarmente rovente ed equilibrato: sulla carta l’Italia dovrebbe puntare ancora su Berrettini e Cobolli (con Lorenzo Sonego pronto a subentrare), poi il doppio composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli in caso di necessità.

Dall’altra parte della rete bisognerà fare particolare attenzione al solido Zizou Bergs, la cui caratura tecnica è acclarata e la cui solidità in questo tipo di eventi è universalmente riconosciuta. Il numero 43 del mondo sarà affiancato da Raphael Collignon, poi bisognerà prestare parecchia attenzione a un doppio molto concreto composto da Sander Gille e Joran Vliegen.

Ci sarà una grande novità in termini di palinsesto: Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Super Tennis. La Coppa Davis sbarcherà dunque sul primo canale del network pubblico e le immagini saranno visibili in contemporanea anche sul canale federale, che ha trasmesso in esclusiva la sfida contro l’Austria. Un simulcast che sicuramente aiuterà ad ampliare la platea e a incollare davanti al televisore un numero importante di italiani, sperando di dare appuntamento alla finale di domenica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, semifinale di Coppa Davis 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno e Super Tennis, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, supertennis.tv, SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, SEMIFINALE COPPA DAVIS 2025

Venerdì 21 novembre

Ore 16.00 Primo singolare (sfida tra i numeri 2) – Diretta tv su Rai Uno e Super Tennis

A seguire Secondo singolare (sfida tra i numeri 1) – Diretta tv su Rai Uno e Super Tennis

A seguire Doppio (da disputare in caso di parità dopo i singolari) – Diretta tv su Rai Uno e Super Tennis

DOVE VEDERE ITALIA-BELGIO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Uno, Super Tennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.