La Red Bull accusa Antonelli: il team-radio velenoso a Verstappen

Un messaggio non veritiero e irrispettoso. È quanto accaduto sul finire del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, Max Verstappen ha fatto saltare il banco e, grazie a una strategia geniale, è riuscito a prendersi la settima vittoria stagionale, a precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Williams di un sorprendente Carlos Sainz.

Lettura perfetta della gara da parte della scuderia di Milton Keynes che, considerando l’entrata della Safety Car e l’obbligo delle due soste concordato con la Pirelli, si è andata prendere una vittoria che costringerà Lando Norris, oggi quarto, a giocarsi il titolo iridato all’ultima gara di Abu Dhabi.

Il britannico, infatti, ha un margine di 12 punti nei confronti di Max e questo non lo mette al riparo da quello che l’olandese potrebbe fare a Yas Marina. Certo, il distacco avrebbe potuto essere ancor più esiguo se il britannico fosse giunto quinto alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli.

Il pilota italiano stava riuscendo con grande personalità a tenersi dietro la McLaren, ma nel penultimo giro ha commesso un errore e favorito il sorpasso di Lando. Un cambiamento di posizioni interpretato in maniera “velenosa” dal box anglo-austriaco. L’ingegnere di pista di Verstappen, Gianpiero Lambiase, ha avvisato in questo modo l’olandese: “Norris è ora quarto, Antonelli l’ha lasciato passare“. Una lettura non veritiera dell’accaduto, alludendo a un qualcosa che in pista non si è notato.