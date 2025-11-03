La presenza di Djokovic a Torino cambia tutto: strada obbligata per Musetti, Auger-Aliassime può solo sperare

Novak Djokovic non ha ancora annunciato ufficialmente la sua presenza a Torino dal 9 novembre per le ATP Finals, ma in base alle ultime dichiarazioni rilasciate da Angelo Binaghi il fuoriclasse serbo avrebbe confermato agli organizzatori del torneo la sua intenzione di partecipare al Master di fine stagione dopo l’impegno “familiare” di questa settimana all’ATP 250 di Atene (diretto da suo fratello).

Se Nole dovesse davvero scegliere di giocare a Torino, allora solamente uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti verrà ammesso alle Finals da ottava testa di serie. Ad oggi il canadese è in pole position per conquistare l’ultimo pass a disposizione grazie ai 650 punti raccolti arrivando in finale al Masters 1000 di Parigi, ma il suo forfait a Metz lo costringe a sperare in un passo falso del suo rivale ad Atene per strappare la qualificazione.

Auger-Aliassime ha un vantaggio di 160 punti su Musetti nella Race, quindi il toscano è obbligato a vincere il torneo nella capitale greca per effettuare il controsorpasso in extremis sul nordamericano e accedere alle ATP Finals 2025. Nel caso in cui dovesse perdere l’ultimo atto ad Atene (magari proprio contro il n.1 del seeding Djokovic), il 23enne carrarino si fermerebbe infatti a soli 5 punti dal canadese nel ranking.