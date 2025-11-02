La grande suggestione delle ATP Finals: una semifinale Sinner-Alcaraz con in palio il n.1 del mondo

Jannik Sinner tornerà numero 1 al mondo nel ranking che verrà pubblicato domani, lunedì 3 novembre, e rimarrà in vetta alla classifica almeno per due settimane. Considerando i punti in scadenza da qui a fine anno, il confronto diretto tra l’azzurro ed il suo grande rivale Carlos Alcaraz per chiudere la stagione in testa alla graduatoria internazionale si deciderà alle ATP Finals di Torino.

Per rimanere davanti allo spagnolo, il tennista italiano dovrà vincere il ‘Torneo dei Grandi Maestri’ cercando di aggiudicarsi il maggior numero di partite anche nella fase a gironi e sperare nel frattempo che Alcaraz faccia meno strada possibile. Tra le varie combinazioni emerge anche un’ipotesi piuttosto suggestiva, in attesa del sorteggio dei gironi.

Essendo il n.1 ed il n.2 del seeding, sicuramente Jannik e Carlos verranno collocati in due raggruppamenti diversi quindi un eventuale scontro diretto potrebbe materializzarsi solamente in semifinale o in finale. In quest’ultimo caso la partita sarebbe ininfluente ai fini della corsa al numero 1 del mondo, perché Alcaraz sarebbe certo di riprendersi il trono arrivando all’ultimo atto delle Finals.

Discorso diverso per un ipotetico confronto in semifinale, ma soltanto con Sinner imbattuto nel round robin e l’iberico relegato in seconda piazza nel suo girone. A quel punto il padrone di casa azzurro sarebbe padrone del proprio destino, visto che battendo lo spagnolo e poi aggiudicandosi anche il trofeo riuscirebbe nell’impresa di confermarsi al numero 1 della classifica ATP a fine stagione per il secondo anno di seguito.