La Francia trova un nuovo nome nello sci alpino? Chi è Paco Rassat, prima vittoria in Coppa del Mondo

Paco Rassat ha vinto lo slalom di Gurgl e ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Il francese è riuscito nell’impresa a 27 anni e nove giorni: un atleta non di certo di primissimo pelo, che si è consacrato in Austria grazie a una poderosa rimonta. Il transalpino aveva infatti chiuso la prima manche in quattordicesima posizione con un ritardo di 85 centesimi dal norvegese Atle Lie McGrath, nella seconda discesa è stato imperiale e ha messo in coda l’intera concorrenza: tredici piazze recuperate e successo con sette centesimi di margine sul belga Armand Marchant.

Un nome nuovo per il movimento francese, quando mancano poco più di due mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026? Potrebbe essere, ma indubbiamente servirà qualche conferma nei prossimi appuntamenti di questa annata agonistica. Nel giorno in cui il suo connazionale Clement Noel si è arenato al dodicesimo posto, dopo essere salito sul secondo gradino del podio a Levi la scorsa settimana, è emerso il nativo di Chambéry, sceso con il pettorale numero 21: indubbiamente la sua tecnica è buona e brillante, è un atleta in crescita e ha dato alcune dimostrazioni di concretezza, ma era difficile immaginarselo a questi livelli.

Paco Rassat ha esordito in Coppa del Mondo nel 2022, ma prima di oggi era entrato in top-10 soltanto in un paio di occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante, sempre tra i pali stretti e nel 2025: nono a Wengen il 19 gennaio e sesto a Levi il 16 novembre. Le apparizioni in top-20 erano state nove (tra cui quelle in Alta Badia e a Madonna di Campiglio nella passata stagione) ed era andato a punti dieci volte. A Gurgl, dove lo scorso anno fu quattordicesimo, potrebbe essere arrivata l’attesa svolta della carriera, nel giorno in cui il Belgio ha festeggiato il primo podio della sua storia.