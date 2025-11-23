Tennis
La Coppa Davis assegna punti ATP? I ranking dei giocatori di Italia e Spagna
Si giocherà quest’oggi la finale della Coppa Davis 2025 di tennis: si affronteranno Italia e Spagna, con gli azzurri che puntano al terzo successo consecutivo. Come ormai noto, da diversi anni a questa parte la manifestazione non assegna più punti per il ranking ATP.
In casa Italia i tre singolaristi che capitan Volandri potrebbe schierare sono Flavio Cobolli, numero 22 del ranking, Lorenzo Sonego, numero 39, e Matteo Berrettini, numero 56, mentre i doppisti azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono rispettivamente il numero 13 ed il numero 14 della classifica.
Tra le fila della Spagna, invece, capitan Ferrer, dopo il forfait di Alcaraz, può contare solo su 4 uomini: in singolare sono stati protagonisti Jaume Munar Clar, numero 36 del ranking, e Pablo Carreno Busta, numero 89, mentre in doppio per l’occasione si è formata la coppia con Marcel Granollers-Pujol, numero 6 della specialità, e Pedro Martinez Portero, numero 97.
RANKING ATP ITALIA-SPAGNA
ITALIA
Singolare
22 Flavio Cobolli
39 Lorenzo Sonego
56 Matteo Berrettini
Doppio
13 Simone Bolelli
14 Andrea Vavassori
Capitano: Filippo Volandri
SPAGNA
Singolare
36 Jaume Munar Clar
89 Pablo Carreno Busta
Doppio
6 Marcel Granollers-Pujol
97 Pedro Martinez Portero
Capitano: David Ferrer