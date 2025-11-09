La classifica di Musetti alle ATP Finals: perché la sfida con Fritz è già decisiva

Le ATP Finals si sono aperte con la vittoria di Carlos Alcaraz contro Alex de Minaur. Lo spagnolo, che domani tornerà numero 1 del mondo scavalcando Jannik Sinner, ha prevalso sull’australiano con il punteggio di 7-6(5), 6-2: dopo aver subito la rimonta da 4-1 e 40-0 ed essersi trovato sotto per 3-5 nel tie-break del primo set, il fuoriclasse iberico ha messo il turbo ed è riuscito ad avere la meglio sul cemento della Inalpi Arena di Torino, rispettando il pronostico della vigilia.

Il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo proseguirà nella serata odierna con la sfida tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton, rispettivamente numero 3 e numero 6 del mondo che si trovano nel girone intitolato a Bjorn Borg insieme a Jannik Sinner e al canadese Felix Auger-Aliassime. Il gruppo dedicato a Jimmy Connors, invece, vede la presenza di Lorenzo Musetti e Taylor Fritz oltre ad Alcaraz e de Minaur.

Il tennista italiano, che ha guadagnato la partecipazione all’evento dopo la rinuncia del serbo Novak Djokovic, esordirà lunedì 10 novembre (ore 14.00) proprio contro lo statunitense. La sfida con Fritz avrà un peso specifico enorme per il toscano: una vittoria, infatti, gli permetterebbe concretamente di coltivare il sogno di qualificazione alle semifinali, mentre una sconfitta lo metterebbe con le spalle al muro e lo costringerebbe nei fatti a un’impresa contro Alcaraz o a sperare in particolari incroci.

Ricordiamo che i primi due classificati dei due gironi si qualificheranno alle semifinali, che si disputeranno sabato 15 novembre in modalità incrociata (il primo del gruppo Connors contro il secondo del Borg e viceversa). Come si stila la classifica dei due gironi? La prima voce è il numero di incontri vinti, poi a seguire il salto set e successivamente il conto game. In caso di arrivo a parità di successi tra due giocatori si guarda lo scontro diretto.

CLASSIFICA GIRONE JIMMY CONNORS ATP FINALS

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 1 vittoria (1 partita giocata), 2-0 il conto set, 13-8 il conto game

2. Alex de Minaur (Australia) 0 vittorie (1 partita giocata), 0-2 il contro set, 8-13 il conto game

3. Lorenzo Musetti (Italia) 0 vittorie (0 partite giocate)

3. Taylor Fritz (USA) 0 vittorie (0 partite giocate)