Kooyong Classic 2026, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini iscritti nel torneo-esibizione prima degli Australian Open 2026

Siamo prossimi ai titoli di coda della stagione 2025 del tennis ed è lecito pensare alla prossima. È chiaro che il primo evento importante del 2026 saranno gli Australian Open, in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio dell’anno venturo.

Tra gli eventi in avvicinamento allo Slam australiano ci sarà anche il Kooyong Classic, storico torneo-esibizione che si terrà sempre a Melbourne dal 13 al 15 gennaio, a precedere di pochi giorni il Major. Un modo per mettersi alla prova da parte di alcuni tennisti del circuito ATP e WTA, per sondare la propria condizione in vista di quel che sarà sul cemento aussie.

Tra i tennisti iscritti ci sono anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Da capire se poi la loro presenza sarà confermata, ma indubbiamente essere parte di questa manifestazione potrebbe essere molto utile per rifinire la condizione. Musetti vorrà migliorare il proprio storico nello Slam citato, mentre Berrettini spera di ritrovare una condizione fisica tale da avere un rendimento costante.

ELENCO ISCRITTI KOOYONG CLASSIC 2026

ATP

Hubert Hurkacz

Marin Cilic

Karen Khachanov

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Alexander Bublik

Learner Tien

Zhang Zhizhen

WTA

Donna Vekic

Daniela Hantuchova