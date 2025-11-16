Kastlunger: “Sono soddisfatto dell’esordio. Ci tenevo a partire bene”

Nello slalom di Levi, prima gara stagionale tra i pali stretti per la Coppa del Mondo 2025-2026, s’impone il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che taglia il traguardo in 1’50”72. Chiude in seconda posizione, con un ritardo di trentuno centesimi, il francese Clement Noel, completa il podio, a cinquantasette centesimi dal vincitore, il finlandese Eduard Hallberg

Giornata caratterizzata da ombre e qualche luce in casa Italia. L’unico a chiudere la prima manche nei primi trenta è Tobias Kastlunger. Nella seconda discesa l’azzurro sfrutta il buon numero di partenza, disputa una buona gara recuperando diverse posizioni e conclude la sua prestazione in dodicesima posizione, staccato di 1″44 dal brasiliano.

Al termine della gara Kastlunger commenta così la sua prova: “Sono soddisfatto di questo mio esordio ma, sinceramente, nella seconda manche potevo fare ancora meglio. Penso di avere lasciato sulla neve qualche centesimo che mi brucia un po’. Ad ogni modo sono contento, nel complesso, della mia gara“.

Sull’importanza di iniziare bene la stagione: “Era importante la prima manche per darmi subito l’abbrivio. Ci tenevo a partire bene qui a Levi per la stagione. Volevo centrare un buon risultato ma, di pari passo, volevo trasportare in gara la sciata che sto avendo in allenamento. Dal mio punto di vista sono soddisfatto e so che dovrò lavorare ancora tanto“.