Karate: tutto pronto per i Mondiali 2025. Italia fra le “Big” della manifestazione

I tatami de Il Cairo sono pronti: dal 27 al 30 novembre prossimi infatti il meglio del karate internazionale arriva in Egitto per vivere l’edizione 2025 dei Mondiali. Tutti a caccia di titoli e medaglie iridate in quattro giorni che saranno intensissimi.

Kata, kumite e parakarate: praticamente un “Festival” della disciplina, con in palio però qualcosa di pesantissimo. Una rassegna attesa, dal momento che cambiano i format di combattimento, in particolare quelli relativi alle evoluzione dei vari tabelloni.

Non vi saranno più le gare a squadre e per ogni categoria individuale vi saranno 32 qualificati. In totale le categorie inserite in agenda saranno 12: si partirà con una doppia fase con round robin inziale per poi proseguire con le varie eliminatorie in successione.

L’Italia punta al massimo. La delegazione azzurra è l’unica insieme a quella del Giappone e dell’Egitto (padrone di casa), ad aver qualificato un atleta in ogni singola categoria. Di seguito l’elenco dei convocati azzurri e il programma della manifestazione:

Gli Azzurri in gara

Kata

Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami



Kumite

Erminia Perfetto (−50 kg), Viola Lallo (−55 kg), Aurora Graziosi (−61 kg), Silvia Semeraro (−68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Angelo Crescenzo (−60 kg), Luca Maresca (−67 kg), Daniele De Vivo (−75 kg), Michele Martina (−84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg)



Staff

Direttore Tecnico Nazionale Luca Valdesi, i tecnici Colaiacomo, Talarico, Tocco, Torre e Verrecchia, gli arbitri Giraldi, Notarianni e Olivelli e il Presidente del settore Karate Davide Benetello

Parakarate

Federica Yakymashko, Claudia Polenta, Daniele Alfonsi, Mattia Allesina, Patrick Buwalda e Pietro Merlo

Staff

I tecnici Stefano Nicosanti e Cristina Priore