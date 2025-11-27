Karate: Terryana D’Onofrio vola ai quarti di finale nel kata femminile ai Mondiali 2025

I Mondiali 2025 di karate si sono ufficialmente aperti sui tatami de Il Cairo, con una prima intensa giornata che ha mixato esibizioni di kata e combattimenti di kumite portando notizie contrastanti all’Italia.

La notizia più positiva è quella proveniente da Terryana D’Onofrio: l’azzurra infatti si è qualificata ai quarti di finale del kata femminile, prima dominando il girone eliminatorio e poi imponendosi agli ottavi contro la francese Helvetia Taily, battuta 41.4 a 39.2. La lucana vola fra le migliori otto dove, sabato 29 novembre, affronterà l’ostica portoghese Ana Cruz.

Capitolo kumite: Erminia Perfetto (-50 kg) e Viola Lallo (-55 kg) al femminile si sono entrambe fermate agli ottavi di finale, cedendo rispettivamente contro l’egiziana Reem Ahmed Salama, (5-2) e l’ucraina Anzhelika Terliuga (6-0).

Copione identico al maschile per Luca Maresca (-67 kg; superato dall’uzbeko Abdul Rashidov al netto dello 0-0 sul tatami), Daniele De Vivo (-75 kg; battuto dall’ucraino Andrii Zaplitnyi per 2-1) e Angelo Crescenzo (-60 kg), con quest’ultimo che non è riuscito a superare il primo girone eliminatorio.

Domani una nuova giornata di gare. Per l’Italia, saranno coinvolti: Alessio Ghinami nel kata maschile, Aurora Graziosi (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Michele Martina (-84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg) nel kumite.