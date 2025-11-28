Karate: Ghinami, Semeraro, Martina e Avanzini avanzano ai Mondiali di Il Cairo

Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali di karate 2025, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). Per l’Italia sono arrivate diverse buone notizie. Sul tatami egiziano, infatti, hanno combattuto e proseguono il loro percorso Alessio Ghinami, Silvia Semeraro, Michele Martina e Matteo Avanzini. Mentre sono state eliminate, purtroppo Aurora Graziosi e Clio Ferracuti.

Nel kumitè Silvia Semeraro ha conquistato gli ottavi nei 68 kg, grazie alle vittorie sull’olandese Lynn Snel (5-3), sulla camerunense Olivia Davina (9-0) e l’australiana Laura Golding (5-4). Dopodiché ha piegato la guineiana Anne-Coralie Keita per 6-1. A questo punto domani sarà impegnata nei quarti di finale contro la francese Thalya Sombe.

Michele Martina, negli 84 kg, ha vissuto un girone non semplice. Dopo un pareggio per 0-0 contro il cileno Fabian Huaiquiman, ha messo a segno una vittoria per 5-0 contro l’albanese Gashi Melos quindi una sconfitta per 0-1 contro l’egiziano Youssef Badawi. La sfida decisiva, dopo il passaggio del turno, lo ha visto sul tatami contro l’algerino Falleh Midoune, contro il quale si è imposto 4-3. A questo punto domani sfiderà il turco Hasan Arslan.

Negli +84 kg, Matteo Avanzini dopo un ko contro il cileno Rodrigo Rojas per 3-1 si è rifatto contro l’ucraino Ryzvan Talibov, con un secco 8-0. Quindi contro l’indiano Sudhir Sehrawat, ha messo a segno un bel 5-0. Negli ottavi si è sbarazzato del francese Mehdi Filali quindi domani ai quarti se la vedrà contro il bielorusso Ivan Kudzinau.

Nel kata maschile, Alessio Ghinami nel suo girone ha superato il francese Thomas Klemz, il cinese di Hong Kong Hung Ho e l’egiziano Mostafa Elghobashy. Negli ottavi si è ripetuto contro l’algerino Youcef Ziad, con un punteggio di 41.8 a 39.6. Domani l’azzurro sarà impegnato nei quarti di finale contro lo slovacco Roman Hrcka.