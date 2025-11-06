Kalle Rovanpera si porta subito al comando del Rally del Giappone, tappa fondamentale per la corsa al titolo

Ha preso ufficialmente il via il fine settimana del Rally del Giappone, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Una tappa di capitale importanza per una lotta al titolo che si sta facendo sempre più rovente.

Dopo lo shakedown, che ha visto il successo di Elfyn Evans davanti a Takamoto Katsuta, Kalle Rovanpera, Adrien Fourmaux e Sebastien Ogier, si è subito entrati nel vivo con il primo stage della gara. Si trattava della SS1 Kuragaike Park SSS di 2.75 chilometri che ha visto il successo di Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) con appena un decimo di vantaggio sull’estone Ott Tanak (Hyundai i20).

A 3 decimi, invece, troviamo il padrone di casa Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), quindi è quarto a 4 decimi il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris). Quinta posizione per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a mezzo secondo, sesta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 8 decimi a braccetto con il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), quindi ottavo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a un secondo esatto.

Nella giornata di domani, nel cuore della notte italiana, si inizierà a fare sul serio con sei prove speciali di oltre 110 chilometri complessivi, che inizieranno a darci un quadro più chiaro della situazione. Il Mondiale Rally 2025 arriva in Giappone, in occasione del penultimo atto del campionato, con una situazione di classifica davvero interessante.

Elfyn Evans comanda con 247 punti e 13 lunghezze di margine su Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera. Più distanti ormai Ott Tanak a 50 punti e Thierry Neuville a quota 166 punti. Ricordiamo che, dopo la trasferta nipponica, rimarrà da disputare solamente il Rally dell’Arabia Saudita nel weekend del 27-30 novembre.