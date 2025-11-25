Jimmy Connors sul dominio di Sinner e Alcaraz: “Qualcuno si faccia avanti e sfidi i New Two”

La stagione tennistica si è conclusa con l’ennesima clamorosa dimostrazione dei due assoluti dominatori del circuito. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono equamente divisi le vittorie dei titoli Slam e hanno lasciato le briciole ai rivali. Il dato diventa ancor più impressionante se si pensa che anche lo scorso anno i due avevano vinto due Slam a testa.

Jimmy Connors, vincitore di otto titoli Slam nella sua carriera e capace di difendere la posizione di numero uno al mondo per 268 settimane, ha dichiarato nell’ultimo episodio del suo podcast Advantage Connors: “E’ arrivato il momento per qualcuno di farsi avanti e sfidare i “New Two”.

Sulla necessità di qualche rivale autorevole che possa minare l’attuale duopolio Sinner-Alcaraz: “Serve qualcuno che entri in scena e sfidi quei due, ma d’altra parte, non è colpa loro. Odio tornare sempre allo stesso esempio, ma il mio ex manager Bill Reardon diceva sempre che, quando arrivi in finale in un torneo del Grande Slam, ci sono 126 perdenti, e poi ci sei tu e il tuo avversario. Aveva ragione. A meno che qualcuno non si faccia avanti e sfidi quei ragazzi, continueranno a dominare. Al momento, nessuno lo sta facendo”.

I dati numerici appaiono al momento incontrovertibili e lasciano presagire il dominio incontrastato dell’italiano e dello spagnolo ancora per diverso tempo: “Gli eventi importanti, le partite chiave quelle che attirano il grande pubblico e vendono i biglietti più importanti, hanno come protagonisti loro due“.