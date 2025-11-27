Jimmy Connors attacca Alcaraz: “Salta la Coppa Davis, ma giocherà in esibizione a dicembre…”

Con la vittoria dell’Italia nella finale di Coppa Davis a Bologna contro la Spagna si è conclusa ufficialmente la stagione internazionale del tennis. I giocatori avranno alcune settimane di riposo, prima di rimettersi all’opera. Una settimana emiliana in cui l’assenza di Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) è stata quella che più ha fatto parlare.

La defezione dell’ultimo momento dell’iberico ha chiaramente condizionato lo sviluppo della competizione, anche se la Spagna ha saputo far fronte alla grande a questa assenza, visto il raggiungimento della finale. Infortunatosi al bicipite femorale destro nel corso dell’ultimo atto delle ATP Finals vinto da Jannik Sinner in due set.

A far discutere da questo punto di vista, è la presenza dell’asso di Murcia in alcune esibizioni, tra cui quella del prossimo 7 dicembre nel New Jersey che lo vedrà giocare contro Frances Tiafoe e Joao Fonseca. Jimmy Connors è stato molto critico nei confronti dello spagnolo, parlandone nel corso del podcast “Advantage Connors“.

“Ha saltato la Davis, ma il prossimo mese giocherà due esibizioni. È risaputo che il periodo in cui fare soldi sia questo, come se non avesse già guadagnato abbastanza durante la stagione… Chissà se arriverà all’Australian Open senza un’adeguata preparazione a causa di queste esibizioni“, le parole di Connors.

Da dire che Alcaraz era già stato pungolato a Torino su questo tema, visto che spesso si è lamentato di un calendario congestionato: “Prima di tutto, è normale che la gente la pensi così e non capisca perché ci lamentiamo del calendario e poi organizziamo le esibizioni. Ma per me, la differenza principale è che in un torneo devi mantenere la concentrazione ed è davvero impegnativo fisicamente e mentalmente per una settimana e mezza. Mentre un’esibizione dura solo un giorno. Rimani concentrato, ti riscaldi, ti alleni poco, per una sola partita“.