Jasmine Paolini eliminata alle WTA Finals: Coco Gauff si impone contro un’azzurra non al meglio

Jasmine Paolini è eliminata dalle WTA Finals in singolare; non conterà, nei fatti, il match di giovedì con Jessica Pegula. La toscana è stata sconfitta per 6-3 6-2 dall’americana Coco Gauff, mostrando di nuovo come i problemi post-influenzali che l’hanno accompagnata per tutto il periodo di Riad non l’abbiano per niente aiutata in questa fattispecie. La numero 1 d’Italia è ancora in corsa nel doppio assieme a Sara Errani: domani alle 13:00 la sfida decisiva contro Kudermetova/Mertens.

Inizio di partita per certi versi strano, perché Paolini vince (bene) i primi due punti, Gauff i successivi otto, con conseguente 2-0 a favore dell’americana break incluso. Jasmine ha subito tre palle del controbreak, ma è più lei a non trovare il campo in queste fasi. E rischia anche nel quarto game, lanciando un “andiamo” quando si salva sul 30-40. C’è tanta lotta, e dopo tre palle del doppio break l’azzurra riesce a tenere. Sul 4-2, però, Gauff, dopo aver avuto percentuali praticamente perfette sulla seconda, dal 15-30 rovina tutto con due doppi falli e regala il controbreak. Più complicato del previsto, però, l’aggancio: dal 40-0 si va fino al 5-3 per l’americana, che arriva dopo alcuni scambi davvero molto duri.

I primi game del secondo parziale vedono una versione fondamentalmente migliore di Paolini, che riesce a tenere un po’ di più anche gli scambi lunghi e a trovare qualche iniziativa migliore. Sul 2-2, però, deve fronteggiare una palla break: dritto in rete, 3-2 Gauff. Si tratta di quello che è l’autentico momento di svolta del match, perché il rendimento di Jasmine cala, quello della statunitense cresce ed in un lampo è 5-2. Nonostante una palla per recuperare uno dei due break, a Paolini questo non riesce, e in un’ora e 18 minuti si chiude il match.

Al di là di ogni considerazione sul lato dei numeri, con un 4/19 sulla seconda di Paolini che fa da contraltare al 75% in questo senso di Gauff, rimarrà sempre un unico grande dubbio. Quello di come sarebbe stato tutto con una Jasmine in condizione migliore, perlomeno in singolare dato che in doppio le dinamiche e le logiche sono profondamente differenti.