Jasmine Paolini amara dopo l’eliminazione alle WTA Finals: “Ce l’ho messa tutta, ma mi mancava reattività”

Jasmine Paolini chiude mestamente il suo cammino nelle WTA Finals di Riad. La tennista azzurra, infatti, è stata colpita da un attacco influenzale nei giorni scorsi che l’ha pesantemente condizionata nel suo cammino. Le sconfitte in due set contro Aryna Sabalenka e Coco Gauff la estromettono dalla corsa matematicamente, ancor prima del terzo match contro Jessica Pegula.

Che le condizioni fisiche non fossero le migliori lo conferma la stessa tennista toscana: “Sono stati giorni difficili. Ci ho provato ma mi mancava reattività e facevo fatica. Potevo fare di meglio sicuramente ma faticavo a trovare la palla. Qui bisogna essere al massimo”. (Fonte: Sky Sport).

Jasmine Paoli prosegue: “Ormai il torneo di singolare per me è terminato. Ci proverò ancora adesso con Sara Errani speriamo di fare meglio in doppio anche se serve lucidità fisica e mentale. Speriamo di fare bene, sarebbe fantastico raggiungere la semifinale ma sarà difficile”.

Domani Errani e Paolini sfideranno nel torneo di doppio la coppia composta da Mertens e Kudermetova. Chi vince accede alle semifinali.