Jannik Sinner vuole ribadire il concetto contro Zverev a Torino. Shelton sfida Auger-Aliassime

Seconda giornata di incontri nel Gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2025 di Torino. All’Inalpi Arena ci si aspetta un grande spettacolo per le sfide in programma nel tabellone di singolare. Fari puntati su Jannik Sinner. Il n.2 del mondo è atteso a una riconferma, dopo l’ottima prima uscita contro l’insidioso canadese Felix Auger-Aliassime.

Prestazione strepitosa dell’azzurro al servizio, concedendo le briciole al suo rivale, e sempre in controllo della situazione. Il target in questo secondo incontro sarà quello di essere più concreto nelle palle break, dal momento che nella prima partita qualche errore di troppo c’è stato. Il confronto sarà con il tedesco Alexander Zverev non prima delle 20.30.

Il teutonico si è imposto all’esordio contro l’americano Ben Shelton, mettendo in mostra un grande carattere quando si è trovato a cancellare tre set-point nel tie-break del secondo parziale. Giunto a Torino con qualche punto interrogativo per via delle non perfette condizioni nel Masters1000 di Parigi, Zverev vorrà mettere il bastone tra le ruote, consapevole di affrontare un rivale che si è rivelato più forte di lui da due anni a questa parte. Non è un caso che negli ultimi quattro scontri diretti abbia sempre vinto Sinner, in maniera tale da ribaltare anche il computo complessivo degli “head 2 head” (5-4).

Ad aprire le danze sarà però, non prima delle 14.30, la partita tra Shelton e Auger-Aliassime. Non mancano i punti interrogativi. Ci si chiede se lo statunitense saprà essere più ordinato in campo, rispetto ai “disastri” dal punto di vista tattico del match contro Zverev. Le chance sprecate nel tie-break sono state molte. Dall’altro lato del campo, bisognerà verificare la condizione fisica del canadese, che ha terminato la sfida contro Sinner un po’ acciaccato per un problema al polpaccio della gamba sinistra.