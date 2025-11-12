Jannik Sinner: “Una partita difficile, ho servito bene nei punti importanti”

Jannik Sinner centra l’obiettivo ed è in semifinale alle ATP Finals 2025 con un turno d’anticipo. L’azzurro ha superato il round robin grazie alla vittoria sul tedesco Sascha Zverev con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un’ora e mezza. Un match in crescendo per Jannik che ha avuto qualche difficoltà con la seconda di servizio (7 su 20), ma è stato abilissimo a cancellare le sette palle break offerte al teutonico.

Alla fine della fiera, è bastato un break per set, momenti in cui Sinner ha alzato la concentrazione e la qualità del gioco. L’azzurro è già in semifinale e venerdì chiuderà la fase a gironi contro l’americana Ben Shelton. “È stata una partita difficile, ho servito bene nei punti importanti, io e Sascha ci conosciamo bene, abbiamo cambiato tutti e due un po’ la tattica oggi. Lui ha giocato un’ottima partita a fondo campo, mi è bastato un break sia nel primo che nel secondo set“, ha sottolineato Jannik.

“Non ci sono stati tanti scambi stasera, come magari avete visto ieri sera con Lorenzo (Musetti, ndr.). È stata una partita incredibile, sono molto contento. Nel nostro sport dipende come si arriva ad un evento, nell’ultimo periodo ho giocato bene tante partite. Stiamo cercando di andare più lontano possibile, giocando nel modo giusto tatticamente, ed essere quasi perfetti sempre“, ha aggiunto a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato, in conclusione, l’importanza della palla corta: “Le smorzate sono molto utili, devo però stare attento perché gli avversari mi conoscono. L’ho usata nei momenti opportuni, la faccio in maniera più automatica“.