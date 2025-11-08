Jannik Sinner si testa a Torino in allenamento con un giocatore che conosce molto bene…

Il conto alla rovescia sta per terminare. Jannik Sinner si prepara per l’esordio nelle ATP Finals di Torino (lunedì 10 novembre). Sul veloce indoor italiano, l’azzurro punta al bis e vorrebbe anche festeggiare la vetta della classifica mondiale. Per quest’ultimo obiettivo, però, non sarà tutto nelle sue mani. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, ha dalla sua un impatto nelle scadenze diverso (200 punti) in classifica rispetto a Jannik, costretto a vincere nuovamente in questa sede per avere delle possibilità.

L’altoatesino, dunque, si concentrerà essenzialmente nel proprio tennis, quantomeno per conquistare il titolo di Maestro e chiudere l’anno con una serie di vittorie impressionante. Sinner, infatti, è reduce dai successi a Vienna e a Parigi e ambisce alla tripletta tra le mura dell’Inalpi Arena.

Quest’oggi il pusterese sarà impegnato in allenamento con l’australiano Alex de Minaur. Si tratta di una replica rispetto a quanto è accaduto nel primo training a Torino. L’aussie ha fatto vedere un’ottima condizione fisica e probabilmente il giocatore italiano vuol comprendere da questo incrocio quali soluzioni adottare in partita.

L’aussie, tra l’altro, vive gli incroci con l’azzurro con non poca tensione, visto che nel massimo circuito internazionale non l’ha mai battuto nei 12 match disputati. Un tennis troppo leggero quello di de Minaur per fare male a una versione centrata del nostro portacolori. Sarà interessante capire come evolverà l’allenamento, che sarà in due parti: la prima dalle 14.00 alle 15.00 sul Sebastopoli Court e dalle 15.00 alle 16.00 sul Centrale.