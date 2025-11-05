Jannik Sinner si allenerà da oggi a Torino: inizia la preparazione per confermare il titolo e lottare per il n.1 del mondo

Jannik Sinner è pronto per l’ultima sfida di questo 2025. Dopo aver vinto nelle ultime due settimane i tornei di Vienna e di Parigi, l’altoatesino ha potuto festeggiare il ritorno in vetta alla classifica mondiale e arrivare a Torino con grande fiducia.

Un primato a tempo per via dei meccanismi della classifica mondiale. L’azzurro dovrà confermarsi campione, possibilmente prevalere in tutti gli incontri e considerare quello che farà il suo rivale, Carlos Alcaraz, per ambire al n.1 del mondo a fine anno. Jannik, accolto da un bagno di folla, ieri ha effettuato un controllo di routine al JMedical, il centro medico della Juventus in cui spesso ha verificato il suo status fisico.

Successivamente lo si è ritrovato al centro Oncologico di Candiolo, per la promozione insieme a Intesa San Paolo del progetto “Un ace per la ricerca“, volto a raccogliere fondi per nuovi macchinari grazie a ogni ace messo a segno dai protagonisti delle ATP Finals. Un’occasione nella quale, ai microfoni di Sky Sport, ha concesso una lunga e interessante intervista in cui ha affrontato anche temi spinosi come la rinuncia alla Coppa Davis e la questione “italianità”.

Con grande lucidità, Jannik ha risposto ai quesiti del direttore, Federico Ferri, e oggi inizierà la sua attività di preparazione in campo. Il pusterese è atteso alle 14:30 per la prima seduta sul Centrale della Inalpi Arena con lo spagnolo Pedro Vives (24 anni), numero 464 del ranking. Allenato da Ignacio Gonzalez, l’iberico è lo sparring partner scelto dal nostro portacolori nel suo cammino di avvicinamento all’evento. Posteriormente ci saranno anche il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si preparerà nel training con un giocatore di alto livello, ovvero l’americano Taylor Fritz, finalista l’anno scorso a Torino.