Jannik Sinner sfonda in tv alle ATP Finals: i dati combinati di RAI e Sky

Jannik Sinner vince in campo ma anche negli ascolti in occasione del suo match d’esordio alle ATP Finals 2025. Il successo del tennista italiano per 7-5 6-1 contro il canadese Felix Auger-Aliassime nella sessione serale di lunedì 10 novembre alla Inalpi Arena di Torino ha registrato infatti dei numeri veramente notevoli sia sulla Rai che su Sky Sport.

Il campione in carica del Master ha cominciato la missione di difesa del titolo nel migliore dei modi, conquistando una vittoria preziosa in due set per avvicinarsi alla qualificazione in semifinale e per continuare a sperare di chiudere la stagione da numero 1 al mondo davanti al grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz, che rimane comunque in vantaggio nella classifica live (gli basterebbe vincere tutti i match del girone per rimanere sicuramente davanti a Jannik in classifica).

La prima partita di Sinner alle Finals ha catturato l’attenzione di 2.253.000 spettatori su Rai 2 (10,2% di share medio), ai quali vanno però aggiunti i 50.000 che hanno seguito l’incontro in streaming su Rai Play e gli 849.000 sintonizzati su Sky Sport (non sono disponibili i dati di Sky Go e NOW in streaming, ma è già così il dato più alto di sempre nella fase a gironi del torneo) per un totale di 3.152.000.