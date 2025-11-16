Jannik Sinner: “Questa vittoria è importantissima, mi dà una grande motivazione per il 2026”

Jannik Sinner ce l’ha fatta. Il tennista altoatesino ha sconfitto nell’atto conclusivo delle ATP Finals a Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 7-5 in oltre due ore e 15′ di gioco. L’azzurro bissa così il titolo conquistato sempre all’Inalpi Arena di dodici mesi fa. Per Jannik è il 24° successo in carriera, il sesto della stagione e si prolunga la striscia di affermazioni indoor (31).

Un successo dal significato particolare per l’azzurro: “Rappresenta tantissimo non solo nel tennis, è un successo che ripaga di un duro lavoro fatto col team. Contro Carlos bisogna giocare al meglio i punti importanti. La partita è stata durissima e questa vittoria vale davvero tanto“, le sue parole a caldo.

Nel corso della premiazione, Jannik ha dichiarato: “Complimenti a Carlos per l’anno, sei il giocatore di riferimento per me e non solo. Giocatore energetico e spettacolare, hai avuto un anno fantastico, merito tuo e del tuo team. Hai vinto tanto, hai meritato di essere il numero 1 del mondo. Ci vedremo nel 2026. Grazie al mio team che mi ha portato a questo livello, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Mi sento a casa in Italia, grazie al pubblico. È stata un’atmosfera incredibile, sembrava di stare in un campo da calcio. Sono contento di darvi qualcosa di positivo“.

A Sky Sport ha raccontato: “Per battere Carlos devi fare tutto bene, sono stato deciso nei punti importanti. Mi sono detto di spingere e così ho vinto il primo set. Ci sono stati alti e bassi, dipende anche dal suo tennis. Tante cose positive, ma posso affinare dei particolari che fanno la differenza. È stata un’annata molto difficile e per me vincere qui a Torino vale tantissimo. Sono contento di finire il 2025 in questo modo, mi dà energia per una preparazione di altissimo livello perché si può perdere sempre contro tutti“.

In conclusione, a RaiSport ha dedicato anche un pensiero ai suoi compagni in Coppa Davis, competizione a cui non prenderà parte: “Sono il loro primo tifoso, sono orgoglioso di aver dato tanto nel passato. Faccio un grande in bocca a lupo, sono sicuro che possono giocare molto bene. Mando un grandissimo abbraccio a tutti loro, ci sentiremo ogni giorno“.