Tennis
Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz vincendo la finale a Parigi! A quanti punti di vantaggio può arrivare
Nell’ATP Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner è giunto in finale e sta approfittando della sconfitta patita all’esordio dallo spagnolo Carlos Alcaraz: domani l’azzurro proverà a tornare in testa al ranking ATP a partire da lunedì 3 novembre, ipotesi che si concretizzerebbe in caso di vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime.
Nell’aggiornamento della classifica mondiale rilasciato lunedì scorso, infatti, Sinner era a -840 da Alcaraz dopo la vittoria del 500 di Vienna, ma a Parigi era ripartito da -740, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a, dovendo scartare 100 punti, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo nel 2024, non avendo scarti.
A causa della sconfitta patita all’esordio, Carlos Alcaraz ha incamerato solamente 10 punti per la partecipazione al torneo, salendo a quota 11250, mentre Sinner vincendo quest’oggi e staccando il pass per l’ultimo atto ne ha guadagnati nel complesso 650 da inizio torneo, portandosi a quota 11150, a -100 dall’iberico.
Per operare il sorpasso nel ranking e tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo, dunque, Sinner dovrà vincere la finale di domani: in tal caso balzerebbe a quota 11500, con 250 punti di vantaggio sullo spagnolo. In caso di vittoria del canadese nell’ultimo atto, invece, l’iberico resterebbe numero 1 del mondo.
JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP DOPO PARIGI SE…
– Vince la finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime
RANKING UFFICIALE 27 OTTOBRE 2025
1 Carlos Alcaraz 11340
2 Jannik Sinner 10500 (-840)
RANKING LIVE 1° NOVEMBRE 2025
1 Carlos Alcaraz 11250
2 Jannik Sinner 11150 (-100)
RANKING 3 NOVEMBRE 2025 IN CASO DI VITTORIA DI SINNER IN FINALE
1 Jannik Sinner 11500 (+250)
2 Carlos Alcaraz 11250
DISTACCO SINNER-ALCARAZ IN BASE ALL’ESITO DELLA FINALE
Sconfitta di Sinner in finale: -100 da Alcaraz
Vittoria di Sinner in finale: +250 su Alcaraz