Jannik Sinner: “Numero 1? Cambia poco per una settimana. Finale con Auger-Aliassime? Lui è gentile…”

Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-0, 6-1 in appena 62 minuti di gioco e si è così qualificato alla finale del Masters 1000 di Parigi: domenica 2 novembre (ore 15.00) affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime sul cemento de La Defense Arena di Nanterre, in caso di vittoria tornerà a essere numero 1 del mondo operando il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP.

Jannik Sinner ha commentato la propria vittoria in conferenza stampa: “È davvero molto bello essere di nuovo in finale qui. È la prima volta che posso giocare la finale a Parigi, quindi sono molto contento. Ovviamente non è il modo in cui si vorrebbe vincere, tutti abbiamo visto che Zverev non si sentiva bene. Ora guardiamo a domani. Sono concentrato e spero di riuscire a giocare un buon tennis. Se andrà bene, sarà un’altra settimana fantastica“.

Inevitabile il passaggio sulla possibilità di tornare numero 1 del mondo, ma il fuoriclasse altoatesino mantiene la massima cautela: “Non era qualcosa che mi aspettavo. All’inizio della settimana era solo un’ipotesi, ora è qualcosa di più concreto, ma tutto dipende da come giocherò domani. Sono concentrato sul cercare di esprimere il mio miglior tennis. Se accadrà, bene; altrimenti sarà per la prossima volta. Non cambia molto diventare numero uno del mondo per una o due settimane”.

Il 24enne ha parlato anche dell’avversario che si troverà di fronte nel match che metterà in palio il titolo: “Ci sono alcune cose che ho imparato dalla partita di New York, ma non ve le dirò (sorride, n.d.r.). Felix è migliorato molto, sta giocando un tennis molto aggressivo, serve benissimo e fisicamente è in un ottimo momento. Mi aspetto una sfida dura e interessante, ma non vedo l’ora di giocarla. Le finali sono sempre qualcosa di speciale e sono felice di essere uno dei due protagonisti“.

Il tennista italiano si è dilungato sul nordamericano, dopo gli accenni fatti a bordo campo: “Sono molto felice per Felix. È una delle persone più gentili che abbiamo nel circuito. Condividere una finale con lui sarà qualcosa di speciale. Cercheremo entrambi di spingerci al limite. Sarà una partita difficile, ma sono molto contento. Mi godrò l’atmosfera, e so che dopo questa partita avrò qualche giorno di riposo: anche questo aiuta”.

Jannik Sinner ha elogiato la determinazione di Zverev: “Ha avuto un programma molto fitto negli ultimi mesi. Ieri ha vinto un match incredibile, salvando due match point. È difficile, sia mentalmente che fisicamente. Ha fatto finale a Vienna, semifinale qui: è una striscia impressionante. Tutti speriamo che possa recuperare e arrivare in forma a Torino. Da parte mia, sono molto felice di essere in finale“.