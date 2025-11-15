Jannik Sinner lotta un set, poi travolge De Minaur e vola all’atto conclusivo delle ATP Finals

Jannik Sinner fa 13-0 con Alex De Minaur e conquista l’ultimo atto delle ATP Finals 2025. L’altoatesino soffre un set, poi libera tutta la sua potenza e conclude in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Si tratta delle tredicesima vittoria in altrettanti incontri per l’azzurro contro l’australiano, che ha lottato per un’ora alla pari con il numero due del mondo per poi crollare fisicamente e anche mentalmente davanti ad un avversario inarrestabile. Sinner ottiene la trentesima vittoria indoor consecutiva e questa è anche la sua decima finale stagionale.

Adesso Sinner attende in finale il vincente dell’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Quella con lo spagnolo sarebbe la finale dei sogni, quella più attesa, l’ennesimo scontro di una rivalità che è già nella storia di questo sport, ma attenzione al canadese, che sta giocando molto bene indoor e che è reduce proprio dalla finale al Masters 1000 di Parigi, dove è stato battuto proprio da Sinner.

L’altoatesino ha concesso quattro palle break nel match, annullate tutte o quasi con l’aiuto della prima, un colpo con il quale ha vinto l’84% dei punti. Sinner ha sofferto di più con la seconda, visto che ha vinto solo il 47% dei punti, contro il 45% di De Minaur. I vincenti dell’azzurro sono ventinove contro i ventuno dell’avversario.

Sinner ha subito due palle break nel primo game della partita, ma De Minaur prende l’iniziativa entrambe le volte e riesce a salvarsi. La grande occasione per l’australiano arriva nel game successivo, perchè Sinner si trova soto 0-40, ma cancella le tre palle break consecutive (rimpianti per De Minaur sulla seconda) e tiene il servizio. Sinner ha altre due occasioni di break nel settimo gioco e poi un’altra ancora nel nono, ma nuovamente l’australiano si salva e resta avanti nel set. Alla fine, però, nell’undicesimo game De Minaur è costretto a cedere, con Sinner che si procura tre palle break non consecutive e sulla terza tira fuori un rovescio vincente devastante. Jannik va poi a chiudere il set sul 7-5.

Da quel momento non c’è più partita, con De Minaur che ha dato tutto nel primo set per rimanere alla pari di Sinner e che ora non riesce davvero più a contenere lo strapotere dell’azzurro. La vittoria del primo set ha sbloccato Jannik, che travolge di vincenti l’australiano, andando a strappargli il servizio nel primo e nel terzo game. Sinner ha poi ancora due palle break nel quinto gioco, ma De Minaur resiste e riesce almeno a fare un game. L’australiano prova anche a riaprire la contesa, ma Jannik cancella con un ace esterno la palla break. Sinner chiude poi sul 6-2 e stacca il biglietto per la finale di domani.