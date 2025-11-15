Jannik Sinner in finale alle ATP Finals senza perdere mai la battuta: c’è un solo precedente (non benaugurante)

Jannik Sinner non tradisce le attese della vigilia e nella prima semifinale delle ATP Finals 2025 piega l’australiano Alex de Minaur 7-5 6-2 in un’ora e cinquantatré minuti di gioco. L’azzurro conquista così la seconda finale consecutiva nel torneo e domani difenderà il titolo contro uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.

La straordinaria percezione di superiorità e solidità offerta dal numero due del mondo viene contestualizzata in maniera esemplare dai dati che certificano i record raggiunti di partita in partita. In una stagione certamente particolare a causa della sospensione di tre mesi per le note vicende extra-campo il tennista azzurro ha prolungato il record di vittorie consecutive sui campi indoor, primato che ora conta trenta successi di fila.

C’è un altro dato che impreziosisce le eccellenti prestazioni del detentore del titolo. Sinner, infatti, è riuscito a qualificarsi per la sfida decisiva delle Finals senza mai perdere il proprio turno di battuta nelle quattro partite fin qui disputate. Il dato è certamente lusinghiero e trova fin qui un solo precedente che, paradossalmente, finisce per essere non benaugurante.

L’unico a riuscire in questo risultato fino ad oggi era stato Novak Djokovic nell’edizione disputata nel 2018. Nel torneo disputato a Londra il serbo aveva conquistato la qualificazione per la sfida decisiva senza mai dover capitolare sulla propria battuta. Ad imporsi in finale era stato però il tedesco Alexander Zverev, vincitore del titolo con il punteggio di 6-4 6-3.