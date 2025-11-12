Jannik Sinner giocherà al pomeriggio l’ultima partita? L’ipotesi in vista della semifinale

In attesa di scendere in campo stasera alla Inalpi Arena di Torino contro Alexander Zverev per la seconda partita del suo girone, Jannik Sinner conosce già il nome dell’avversario che dovrà affrontare venerdì 14 novembre in chiusura di round robin alle ATP Finals 2025. Il fuoriclasse azzurro se la vedrà con lo statunitense Ben Shelton in un match che potrebbe rivelarsi fondamentale o poco significativo in base ai risultati di oggi e domani tra il discorso qualificazione e la sfida con Carlos Alcaraz per il n.1 al mondo.

In ogni caso è già possibile fare delle ipotesi sulle scelte di programmazione che effettueranno gli organizzatori, anche se l’ordine di gioco ufficiale verrà pubblicato non prima di domattina. Sinner è stato protagonista della sessione serale sia lunedì contro Auger-Aliassime che mercoledì con Zverev, quindi al 99% verrà spostato al pomeriggio nell’ultima giornata della fase a gironi.

In questo modo il 24enne pusterese avrà perlomeno a disposizione qualche ora in più di riposo verso la semifinale, che dovrà disputare sabato contro un avversario proveniente dall’altro gruppo che potrà usufruire di una giornata aggiuntiva di pausa (il raggruppamento Jimmy Connors si concluderà giovedì). Lo scenario più probabile all’orizzonte per Sinner è quello di giocare contro Shelton venerdì alle ore 14.00 e poi l’eventuale semifinale sabato sera.