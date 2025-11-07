Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si alleneranno insieme a Torino oggi: un gustoso antipasto, prima dell’inizio delle ATP Finals

Un gustoso antipasto. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si alleneranno insieme quest’oggi a Torino, in vista delle ATP Finals 2025. I primi due giocatori della classifica mondiale, osservati speciali nel Master di fine anno, disputeranno un training congiunto in cui, molto probabilmente, ci sarà anche un test-partita, ovvero la disputa di un set per sondare la propria condizione.

Alle 11.00 odierne, i due campioni si ritroveranno sul Sebastopoli Court, mentre alle 12.00 giocheranno all’Inalpi Arena. Un allenamento che sarà aperto al pubblico, ma a pagamento, della durata di un’ora (fino alle 13.00). Entrambi hanno già provato ieri il campo da gioco, teatro delle Finals, incrociando l’australiano Alex de Minaur (Sinner) e il tedesco Alexander Zverev (Alcaraz), quest’ultimo non al top della condizione dopo la semifinale persa contro Jannik nel 1000 di Parigi.

Sarà interessante capire come Carlitos e l’altoatesino interpreteranno questo training, cercando di non svelare troppo le carte, ma volendo sicuramente prendere atto dello stato di forma dell’altro. Un Master importante per definire chi sarà il migliore nella classifica mondiale. Alcaraz ha un vantaggio in classifica dettato dalle scadenze. L’iberico ha solo 200 punti come “cambiale” dall’anno scorso, mentre l’italiano (campione in carica) ne ha 1500. Sinner non può fare altro che vincere e sperare che il suo rivale non vinca più di tre partite, per concludere n.1 del ranking ATP.

Un’eventualità che potrebbe prefigurarsi con un incrocio in semifinale dei due. Nella giornata di ieri il sorteggio ha definito il percorso dei due. Il nostro portacolori affronterà Zverev, Shelton e uno tra Musetti e Auger-Aliassime, mentre Carlitos se la vedrà con Djokovic, Fritz e de Minaur.