Jannik Sinner chiude l’anno da n.1 al mondo se…Cosa deve succedere con Alcaraz alle ATP Finals

Jannik Sinner ha approfittato al meglio dell’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Parigi e da lunedì 3 novembre tornerà numero 1 del mondo almeno per due settimane, ma, soprattutto, vede crescere le proprie possibilità di essere in vetta al ranking a fine stagione.

Nella Race ATP, dopo l’eliminazione dello spagnolo in Francia ed il successo odierno, infatti, Sinner accusa 1050 punti di ritardo dall’iberico: l’assegnazione del numero 1 a fine stagione avverrà alle Finals, dato che nel torneo di Torino saranno in palio 1500 punti.

L’azzurro è consapevole che per centrare la vetta del ranking a fine anno dovrà vincere le Finals e sperare: il numero di successi ottenuti nella fase a gironi da Sinner definirebbe quanti incontri a sua volta dovrebbe vincere al massimo lo spagnolo.

Qualora Sinner dovesse vincere le Finals con un solo successo nella fase a gironi, allora Alcaraz dovrebbe perdere tutte le partite, mentre nel caso in cui l’azzurro vincesse due match nella prima fase, allora lo spagnolo dovrebbe vincerne al massimo uno, infine con l’italiano a punteggio pieno allora l’iberico non dovrebbe andare oltre i due successi.

JANNIK SINNER CHIUDE L’ANNO DA NUMERO 1 SE…

Si concretizza una di queste ipotesi:

– vince le Finals da imbattuto e Alcaraz vince al massimo due partite nella fase a gironi

– vince le Finals conquistando due incontri nella fase a gironi e Alcaraz vince al massimo una partita

– vince le Finals conquistando un incontro nella fase a gironi e Alcaraz perde tutte le partite

RACE TO TURIN 2025

1 Carlos Alcaraz 11050

2 Jannik Sinner 10000 (-1050)