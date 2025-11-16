Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie indoor: adesso Djokovic e Federer sono davvero a tiro

Jannik Sinner ha concluso nella maniera che sognava la stagione 2025. Il tennista italiano ha sconfitto nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2025, all’Inalpi Arena di Torino, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 7-5 e per il secondo consecutivo ha completato il percorso nel Master di fine anno, non concedendo alcun set ai rivali. Un qualcosa riuscito nel 1985 e nel 1986 a Ivan Lendl.

Grazie a questo successo, Sinner ha portato a sei i titoli ATP in questo 2025 e 24 i tornei in vinti in carriera (6 ATP 250, 7 ATP 500, 5 ATP 1.000, 2 Finali ATP, 4 Slam) con 33 finali disputate. Numeri impressionanti in un’annata condizionata dai tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”, visto che la sua chiusura in classifica è stata pari a 11.500 punti, solo 330 in meno rispetto a quella dell’anno scorso, quando partecipò a 14 eventi vincendo 8 delle 9 finali cui prese parte.

Un’annata in cui ha giocato 10 finali su 12 partecipazioni, portando avanti un filotto di vittorie a livello indoor pazzesco. Sono infatti 31 le affermazioni in serie al coperto, ricordando l’ultima sconfitta nella finale proprio a Torino del 2023 contro Novak Djokovic. Da quel momento sono arrivati solo successi.

Risultati che avvicinano Sinner al gotha dello sport con racchetta e pallina. Nella particolare classifica dei tennisti con maggiori vittorie in serie a livello indoor troviamo John McEnroe (47), Novak Djokovic (35), Roger Federer (33) e Ivan Lendl (32). Jannik insegue sempre più vicino e ci sono serie possibilità che possa dare un seguito.