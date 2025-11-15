Jannik Sinner a 30 vittorie consecutive indoor: quanto manca per raggiungere Federer e Djokovic

L’odierna vittoria contro l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sette, nella prima semifinale delle ATP Finals 2025, stabilisce un nuovo record nella straordinaria carriera di Jannik Sinner. In attesa di capire chi affronterà nella finale di domani il giocatore italiano taglia il traguardo delle 30 vittorie consecutive sui campi indoor.

Quella ottenuta dal detentore del titolo rappresenta la quinta striscia di successi consecutivi più lunga sulle superfici al coperto. Se si considera la giovane età del tennista italiano nessun record sembra essere precluso e la finale di domani rappresenta già un’ottima occasione per incrementare il proprio bottino.

Sono ancora una volta i numeri a certificare lo straordinario percorso dell’azzurro: 30 vittorie consecutive, 59 set vinti e solo tre persi. L’ultimo a superare Sinner in un incontro giocato su superfici indoor è stato il serbo Novak Djokovic nella sfida decisiva delle ATP Finals 2023.

La striscia del giocatore italiano è iniziata nella Final Eight di Coppa Davis del 2023 grazie al successo ottenuto nei quarti di finale contro l’olandese Tallon Griekspoor, incontro vinto con il punteggio di 7-6 (3) 6-1. Il numero 1 d’Italia ha messo ormai nel mirino altri nomi di prestigio e che punta a raggiungere lo svizzero Roger Federer, fermo a quota 33, e lo stesso Djokovic, a quota 35. È al momento più distante l’americano John McEnroe, leader della classifica con 47 affermazioni.