Jannik Sinner a 26 vittorie consecutive indoor: solo 4 mostri sacri lo precedono

Jannik Sinner continua a dettare legge sui campi indoor di tutto il mondo e porta a quota 26 la sequenza di vittorie consecutive su questa superficie tra circuito maggiore e Coppa Davis (escluse quindi le esibizioni). Per trovare l’ultima sconfitta dell’azzurro in un torneo indoor bisogna tornare al 19 novembre 2023, quando perse da Novak Djokovic la finale delle ATP Finals di Torino.

Dalla stagione 2024 in poi Sinner è dunque imbattuto negli eventi ufficiali al coperto e la sua striscia positiva sta entrando progressivamente nella storia del tennis globale. Solamente quattro uomini sono stati in grado di fare meglio, spingendosi oltre i 26 successi di fila ottenuti sin qui dal giocatore altoatesino a livello indoor senza considerare le esibizioni.

Il record all-time appartiene al mitico John McEnroe, capace di infilare ben 47 vittorie consecutive tra il 1978 ed il 1987, mentre al secondo posto di questa speciale classifica c’è Novak Djokovic con i 35 match vinti di seguito tra il 2012 ed il 2015. Terza piazza per Roger Federer, che toccò quota 33 tra il 2004 ed il 2007, per poi vincerne 29 di fila dal 2010 al 2012.

Il quarto tennista ad aver scollinato le 30 partite vinte consecutivamente in eventi indoor è Ivan Lendl con 32 tra il 1980 ed il 1983, mentre Sinner ha staccato di un’unità le 25 di Pete Sampras (1996-1997) lanciandosi all’inseguimento della top4 di tutti i tempi.