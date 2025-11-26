Jacques Villeneuve categorico: “Punto su Max Verstappen per il titolo in F1, ha un vantaggio”

Parlando a CanadaCasino.ca, Jacques Villeneuve ha analizzato l’attuale situazione nel Mondiale 2025 di F1. Una classifica in cui il britannico Lando Norris (McLaren) precede di 24 lunghezze il compagno di squadra, Oscar Piastri e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), dopo la squalifica di entrambe le monoposto di Woking per irregolarità sul pattino del fondo a Las Vegas (USA).

Una sanzione che ha cambiato un po’ il volto della graduatoria e, con due week end da disputare, Verstappen potrebbe dire la sua. È di questo parere il campione del mondo del 1997: “Punterei ancora su Max Verstappen come campione di questa stagione, seppur con un margine molto limitato, per via della sua esperienza e perché la McLaren ha due piloti in lotta per il campionato e non può ancora usare uno per aiutare l’altro“.

Villeneuve ha sottolineato, infatti, che la Red Bull possa permettersi di usare l’altro racing driver a sostegno dell’olandese, cosa che il team britannico non può fare per la lotta interna tra Lando e Oscar. “La Red Bull può giocare su questo, quindi sotto questo aspetto sono in vantaggio. Chiaramente, lo svantaggio è essere indietro nei punti. La McLaren è ancora una macchina più veloce e Norris sta davvero dando il massimo in questo momento. Sarà un confronto divertente da vedere“, ha dichiarato Villeneuve.

Non resta che attendere i risultati della pista e comprendere se davvero Max saprà far saltare il banco, aggiudicandosi il quinto titolo consecutivo della sua carriera.