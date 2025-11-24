Jack Sock netto su Sinner-Alcaraz: “La loro rivalità è ingigantita dai media per rivedere quella tra Federer e Nadal”

Non è tutto oro quel che luccica. L’ex tennista americano Jack Sock si è espresso in maniera molto chiara nel corso del podcast Nothing Major Show, sostenendo quanto il rapporto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia descritto in modo iperbolico rispetto a quello che realmente sia. A detta dell’ex tennista americano c’è una chiara motivazione.

Sock, infatti, ritiene che ci sia il desiderio di i rivedere una rivalità “perfetta” come quella tra Roger Federer e Rafa Nadal da parte di tutti: organizzatori, sponsors e tifosi. Di conseguenza, questo avrebbero portato a una narrazione forzata del loro modo di interagire in campo, ingigantendo il tutto.

“I fan del tennis adoravano la storia di Federer e Nadal. Erano grandi rivali ma anche buoni amici. Ora che sono ritirati, la gente vuole così tanto rivivere quella dinamica che sta spingendo questa nuova narrativa“, ha spiegato lo statunitense. “Ogni settimana, in ogni torneo, vedo titoli come ‘Guardate questa interazione tra Carlos e Jannik durante l’allenamento. Si sta esagerando“, ha aggiunto.

Non si vuol negare il rispetto reciproco esistente tra i due, ma si è voluto ridimensionare: “Dare la mano a qualcuno e sorridergli non vuol dire essere grandi amici. Forse lo diventeranno col tempo, con la rivalità e tutto il resto, ma al momento la storia viene gonfiata molto più del dovuto. Sono amici, sì, ma la narrativa che siano molto vicini è eccessiva“.