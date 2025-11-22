Ivan Ljubicic sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: “I numeri dicono che lo spagnolo è il migliore al momento”

Nella giornata in cui l’Italia capitanata da Filippo Volandri aveva fatto il proprio esordio, con vittoria, nella Final Eight di Coppa Davis contro l’Austria a Bologna, Ivan Ljubicic era presente per celebrare la memoria del grande Niki Pilic, figura di grande rilievo per tanti tennisti balcanici e mentore dell’asso serbo morto due mesi fa circa all’età di 86 anni.

Ex n.3 del mondo, con un passato prestigioso da tecnico di Roger Federer, Ljubicic è legato alla Federazione francese e sta lavorando per la crescita del movimento transalpino. Tuttavia, il suo sguardo è sempre rivolto all’evoluzione del tennis. In questo contesto, c’è la convinzione che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz abbiano scavato un solco rispetto agli altri.

“Carlos e Jannik continuano a migliorare e ad aggiungere valore al loro gioco. La loro esperienza nelle partite importanti e sotto pressione è in evoluzione. Gli altri non sono al loro livello, quindi non mi aspetto che nulla cambi nei prossimi due o tre anni. Forse qualcuno emergerà, ma saranno solo prestazioni individuali qua e là; non credo che sfideranno i due a livello mondiale“, il parere di Ljubicic (fonte: puntodebreak).

L’ex tennista croato, a questo proposito, ha analizzato i due grandi rivali: “Sono due giocatori diversi, due personalità distinte, quindi è bello vedere questo contrasto ogni volta che si affrontano. I numeri dicono che Carlos è un po’ più avanti di Jannik, è anche un po’ più giovane, ma è affascinante e fantastico per il tennis avere una rivalità come questa subito dopo i Big Three“.

Inoltre, sulle affinità tra Alcaraz e Federer: “In termini di tennis… forse sì, ma per la personalità e il carattere, sono completamente diversi. Carlos è in questo momento il giocatore più creativo, quello che genera più entusiasmo su un campo da tennis. Penso che susciti grandi emozioni negli appassionati, nelle persone che amano questo sport“, ha concluso.