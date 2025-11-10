Italia-Sudafrica rugby, Quilter Nations Series 2025: programma, orario, tv, streaming

Secondo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 15 novembre, con fischio d’inizio alle 13.40, ospita il Sudafrica, una sfida che arriva dopo l’entusiasmante vittoria ottenuta a Udine contro l’Australia. E i ragazzi di Gonzalo Quesada vogliono confermare il bel gioco visto sabato.

Bisogna, però, scendere in campo con i piedi ben piantati a terra, perché il Sudafrica campione del mondo è una squadra di altissimo livello, con una fisicità che metterà alla prova la resistenza difensiva azzurra. “Ora dobbiamo rimanere umili e sapere che davanti a noi ci sono squadre di altissimo livello” ha detto Quesada dopo l’Australia e sarà da qui che gli azzurri dovranno ripartire.

Calcio d’inizio che avverrà al Allianz Stadium di Torino sabato 15 novembre, alle ore 13:40. Diretta TV garantita da RaiSport, mentre a pagamento si potrà vedere su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su Raiplay, SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida dell’Italrugby.

CALENDARIO QUILTER NATIONS SERIES 2025

Sabato 15 novembre

PROGRAMMA ITALIA-SUDAFRICA: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: RaiSport, Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Raiplay, SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport