Italia-Norvegia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, probabili formazioni, streaming

Oggi, allo Stadio San Siro di Milano (ore 20.45), la Nazionale italiana di calcio completerà il proprio percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri, reduci dalla trasferta vittoriosa in Moldavia (2-0), affronteranno al “Giuseppe Meazza” la Norvegia, capolista a punteggio pieno e assoluta dominatrice del Gruppo I. L’obiettivo è quello di conquistare il settimo successo nel girone, il sesto della gestione di Rino Gattuso.

Per scalzare gli scandinavi dalla vetta, infatti, servirebbe un 9-0 e la cosa appare praticamente impossibile. Il valore della formazione norvegese è tale che un’affermazione avrebbe un valore decisamente alto, prima di affrontare i playoff a marzo 2026.

Pertanto, il target sarà quello di affrontare Haaland e compagni al meglio delle proprie possibilità, per trarre fiducia da questo incontro. Queste sono le intenzioni della compagine allenata da Gattuso. Da capire poi se sul campo, dalle parole si passerà ai fatti. Una squadra che non potrà contare su due pedine fondamentali come Riccardo Calafiori e Sandro Tonali, affidandosi al 3-5-2 con Pio Esposito e Mateo Retegui a comporre il tandem offensivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, ultimo impegno degli azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, in diretta streaming su Rai Play ed in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

ITALIA-NORVEGIA OGGI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Domenica 16 novembre

Ore 20.45 Italia vs Norvegia allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-NORVEGIA

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.