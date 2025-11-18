Beach Zone

Italia da urlo ai Mondiali di Adelaide! Doppio trionfo azzurro nel beach volley

Doppio trionfo azzurro nella prima giornata dei Mondiali di beach volley di Adelaide dedicata all’eliminazione diretta.

Le italiane Gottsuadi/Orsi Toth dominano 2-0 contro le tedesche Müller/Tillmann e volano agli ottavi di finale, mentre la coppia Scampoli/Bianchi firma l’impresa battendo le vice campionesse d’Europa Vieira/Chaereau e accede ai sedicesimi.

Di questi match e di tutti gli altri incontri della giornata si parla nella nuova puntata di Beach Zone, con Carlotta Cambi e Tobia Machetto, ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada.

Analisi, risultati, curiosità e il punto sulla corsa dell’Italia ai Mondiali di beach volley 2025!

#BeachVolley #MondialiBeachVolley #Adelaide2025 #ItaliaBeachVolley #GottsuadiOrsiToth #ScampoliBianchi #BeachZone #Volleyball #FIPAV #SportItalia #Pallavolo

