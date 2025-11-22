Italia-Cile oggi in tv, Quilter Nations Series 2025: orario, programma in chiaro, formazioni, streaming

Si concluderanno oggi, sabato 22 novembre, per l’Italia, le Quilter Nations Series 2025 di rugby: nel terzo ed ultimo dei tre Test Match interni in calendario gli azzurri ospiteranno il Cile nella sfida che avrà inizio alle ore 21.10 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

Nel ranking quest’oggi l’Italia avrà tutto da perdere, anche per via del fattore campo favorevole: la situazione in classifica rimarrà invariata in caso di vittoria degli azzurri, con qualsiasi scarto. In caso di pareggio gli azzurri perderanno un punto, mentre saranno due in caso di sconfitta con quindici o meno punti di scarto, infine saranno tre con una sconfitta con più di quindici punti di scarto.

Il Test Match delle Quilter Nations Series 2025 di rugby tra Italia e Cile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO QUILTER NATIONS SERIES RUGBY 2025

Sabato 22 novembre – Stadio “Luigi Ferraris” di Genova

21.10 Italia-Cile – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena

FORMAZIONI ITALIA-CILE

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Mirko Belloni, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Muhamed Hasa. A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Manuel Zuliani, 21 Martin Page-Relo, 22 Juan Ignacio Brex, 23 Edoardo Todaro.

Cile: 15 Matías Garafulic, 14 Clemente Armstrong, 13 Domingo Saavedra, 12 Santiago Videla, 11 Nicolás Saab, 10 Juan Cruz Reyes, 9 Lucas Berti, 8 Alfonso Escobar, 7 Clemente Saavedra (C), 6 Ernesto Tchimino, 5 Javier Eissmann, 4 Santiago Pedrero, 3 Iñaki Gurruchaga, 2 Augusto Böhme, 1 Javier Carrasco. A disposizione: 16 Raimundo Martínez, 17 Salvador Lues, 18 Matías Dittus, 19 Bruno Sáez, 20 Augusto Villanueva, 21 Sebastián Bianchi, 22 Tomás Salas, 23 Joaquín Milesi.