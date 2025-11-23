Italia, che brivido! La Coppa Davis cade durante la premiazione! Azzurri costretti a rimontarla

La Coppa Davis si è rotta! L’iconica Insalatiera, il trofeo che viene consegnato alla Nazionale che ha vinto la massima competizione per squadre di tennis, è stata fatta cadere durante la premiazione odierna a Bologna. L’Italia ha dettato legge sul cemento indoor e l’iconica Coppa è stata alzata contemporaneamente da Filippo Volandri e dai cinque azzurri capace di vincere, poi è passata di mano in mano per permettere a ogni giocatore di alzarla individualmente.

Incomincia Lorenzo Sonego, poi segue Flavio Cobolli (oggi mattatore contro Jaume Munar, rendendosi protagonista di una rimonta da 1-6 e 0-1), arriva il turno di Matteo Berrettini (dominatore nei tre singolari disputati in stagione) e poi il trofeo passa a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’Insalatiera è nelle mani dei due doppisti (non scesi in campo a Bologna) e clamorosamente si rompe: la base resta nelle mani degli azzurri, il pezzo superiore si stacca.

Berrettini si mette le mani nei capelli, Sonego ride di gusto, Cobolli sgrana gli occhi, Bolelli e Vavassori si prodigano nel sistemarla e in qualche modo riescono a ricomporre l’Insalatiera, inserendo il pezzo superiore nella base. Se ci sarà bisogno di passare da un professionista lo scopriremo nei prossimi giorni…