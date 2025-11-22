Italia-Belgio, picco di ascolti nell’ultimo tie-break di Cobolli-Bergs per Rai1 e SuperTennis

C’era dell’interesse anche per capire come sarebbero andati i dati d’ascolto della semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio con l’ingresso di Rai1 al fianco di SuperTennis nella giornata di ieri. La trasmissione sulla rete ammiraglia della tv di Stato era parte dell’accordo stretto tra la stessa e l’emittente federale.

I dati, innanzitutto: Rai1 ha ottenuto 1.353.000 telespettatori con il 13,7% di share durante il primo incontro, quello tra Matteo Berrettini e Raphael Collignon, rilevato tra le 16:10 e le 17:49. Per il secondo confronto, quello tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs, la rilevazione compiuta tra le 18:13 e le 21:22 mostra 3.040.000 telespettatori con il 17,9% di share (dati Auditel: altre rilevazioni, pubblicate da SuperTennis, mostrano un dato simile, ma appena inferiore: 3.008.323 telespettatori e 17,71% di share).

Cobolli-Bergs risulta al momento essere il quinto match di tennis più visto sulle reti Rai, dopo la finale tra Jasmine Paolini e Coco Gauff agli Internazionali d’Italia, semifinale e finale di Jannik Sinner ancora a Roma (contro Tommy Paul e Carlos Alcaraz rispettivamente) e soprattutto dopo la finale delle ATP Finals di Torino sempre tra Sinner e Alcaraz, con quest’ultima che è stata però trasmessa su Rai2 invece che su Rai1. E che, nonostante questo, è risultata sia la più vista sui canali Rai dell’anno che, combinando i dati di Sky, la più vista in era Auditel per quel che concerne il tennis in Italia e la prima a sfondare quota sette milioni. Una cosa è certa: il prolungarsi di Cobolli-Bergs ha spostato in avanti anche il TG1, partito dopo le 21:20 e che ha poi lasciato spazio ad Affari tuoi.

Per quanto riguarda invece SuperTennis, l’ascolto è di 554.365 persone (5,56% di share) per Berrettini-Collignon e di 692.381 per Cobolli-Bergs. Questo porta il dato definitivo in un caso a 1.936.365, nell’altro a 3.773.381. Registrato anche il picco d’ascolti durante l’infinito tie-break del terzo set, il sesto più lungo della storia della Coppa Davis e il più durevole con l’Italia in competizione: 5.1 milioni (elaborazione Studio Frasi).

Nella giornata di mercoledì 19, con la sola SuperTennis a trasmettere il quarto Italia-Austria, si era avuto un ascolto di 621.934 persone per Berrettini-Rodionov, con il 6,63% di share, e di 798.520 pesone per Cobolli-Misolic, con il 5,51% di share.