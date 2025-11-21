Italia-Belgio, gli accoppiamenti di Coppa Davis 2025. Berrettini e Cobolli confermati

Sono stati rilasciati da pochissimi minuti gli accoppiamenti di Italia-Belgio, la semifinale che tra meno di un’ora andrà in scena a Bologna per quanto riguarda la Coppa Davis 2025. Filippo Volandri e Steve Darcis si ritrovano sulle opposte panchine dopo essersi affrontati due volte in carriera sul campo, con un successo a testa.

L’apertura sarà di nuovo affidata a Matteo Berrettini, che sfiderà l’uomo capace finora di creare miracoli per il Belgio sia nei playoff che nei quarti, vale a dire Raphael Collignon. Nessun precedente tra i due, con il giocatore nato a Rochester (e allenato dallo stesso Darcis) che ha affrontato in passato l’altro Berrettini, Jacopo.

Per quanto riguarda il secondo match, si va nel territorio più atteso: Flavio Cobolli contro Zizou Bergs. Un successo per parte nei due precedenti, l’ultimo dei quali è arrivato proprio a Bologna, dove si impose il belga. Nel frattempo, però, è cresciuto tantissimo l’italiano anche sui terreni veloci, fatto che può cambiare le carte in tavola.

In caso di 1-1, ci sarà un altro doppio che è stato visto l’anno scorso dalle parti delle torri degli Asinelli e della Garisenda: Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Sander Gillé e Joran Vliegen. Nel 2024 la gioia della vittoria, che ebbe anche un impatto sulla classifica del girone (quella fase che da quest’anno è stata abolita) favorevole agli azzurri. Va rimarcato che i doppi possono comunque cambiare anche dopo i singolari.