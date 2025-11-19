Italia-Austria, gli accoppiamenti di Coppa Davis. Berrettini in apertura, poi Cobolli

Sono stati rilasciati da pochissimi istanti gli accoppiamenti di Italia-Austria, quarto di finale odierno di Coppa Davis 2025 in scena a Bologna. Sono arrivate, in sostanza, le scelte di Filippo Volandri e Jurgen Melzer. Due che, in sostanza, si ritrovano da capitani dopo aver condiviso la stessa era tennistica (con testa a testa 2-1 in favore del livornese prima che il viennese arrivasse in top 10 sulla scia della semifinale al Roland Garros 2010). E che sono anche coetanei, del 1981.

Ad aprire il confronto sarà Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov, e se per il secondo era chiaramente nota la scelta, per quanto riguarda il primo c’è stato un vero e proprio ballottaggio fino a stamattina, anche a causa di fastidi evidentemente risolti circa la schiena de romano. Non ci sono precedenti tra i due.

A seguire, di scena i due numeri 1. Flavio Cobolli avrà di fronte Filip Misolic. L’uomo che quest’oggi riveste i panni di primo giocatore, per classifica, dell’Italia non è alla prima grande responsabilità in Davis (ne aveva già avute un anno fa nei gironi ormai defunti). E, dopo la miglior stagione della carriera, entra in campo con sicurezza contro un giocatore che ha anch’egli vissuto di ottimi momenti (terzo turno al Roland Garros), ma senza continuità.

Infine, nell’eventualità di un 1-1, ci sarà il doppio. Nel caso, dovrebbe essere assodato il fatto che da una parte ci saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla semifinale alle ATP Finals, e dall’altra Alexander Erler e Lucas Miedler, che non giocano assieme da più di un anno (Davis a parte), ma che sono comunque entrambi nei primi 50 di specialità.