Italia-Austria, Coppa Davis 2025: programma, orari, tv, streaming

Mentre sta per calare il sipario sulle ATP Finals, sta per alzarsi quello relativo all’attuale format della Coppa Davis, che vede i suoi ultimi sette atti (i quattro quarti, le due semifinali e la finale) di scena a Bologna. Per l’Italia ci sarà l’Austria, da molti ritenuta come il sorteggio migliore possibile.

Una vigilia, quella azzurra, caratterizzata dai forfait, dopo una stagione per diversi motivi molto estenuante, di Jannik Sinner prima e Lorenzo Musetti. E allora spazio a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che fanno da coppia di doppio in un ambiente nel quale sono diverse le cose interessanti che si vedono nella specialità. L’Austria deve fare a meno di Sebastian Ofner, che ha chiuso in anticipo la stagione per guai seri a un tallone, mai realmente passati nel corso dell’anno. Spazio allora a Filip Misolic e Jurij Rodionov, con Lucas Miedler ed Alexander Erler da doppisti che sul circuito non giocano più assieme, ma lo fanno ancora sotto la propria bandiera.

Il confronto tra Italia e Austria di Coppa Davis si giocherà mercoledì dalle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 19 ottobre

Italia-Austria

Ore 16:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

(Ev.) A seguire Doppio

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport