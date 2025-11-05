Inter e Atalanta vincono in Champions League, Samardzic e Carlos Augusto risolutori

Due vittorie italiane nella serata di Champions League. L’Inter ha sofferto più del previsto contro i poco quotati kazaki del Kairat Almaty, imponendosi per 2-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano: Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato al 45′, Arad ha clamorosamente pareggiato al 55′, poi i neroazzurri sono riusciti a salvarsi con la stoccata di Carlos Augusto su invito di Esposito al 67′. I ragazzi di Chivu hanno così infilato la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e hanno agganciato Bayern Monaco e Arsenal in testa alla classifica generlae con 12 punti all’attivo.

L’Atalanta ha espugnato il Velodrome di Marsiglia per 1-0, firmando il secondo sigillo stagionale in Champions League e agganciando un quintetto all’ottavo posto con sette punti (la Dea è spalla a spalla con Barcellona, Chelsea, Borussia Dortmund, Sporting Lisbona e Qarabag), in piena lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta. A sbloccare una partita estremamente equilibrata è stato Samardzic al 90′, dando una svolta alla stagione della compagine lombarda dopo qualche passo falso di troppo nelle ultime settimane.

Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Barcellona e Brugge, il Manchester City ha travolto il Borussia Dortmund per 4-1, pareggio inatteso per 2-2 tra il Chelsea e il Qarabag, il Pafos ha firmato l’impresa contro il Villareal (1-0), il Galatasaray ha vinto per 3-0 sul campo dell’Ajax, il Bayer Leverkusen ha espugnato la tana del Benfica per 1-0, successo casalingo del Newcastle contro l’Athletic Bilbao (2-0).