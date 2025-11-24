IndyCar, Mick Schumacher confermato con RLL per il 2026

Mick Schumacher correrà nella stagione 2026 della NTT IndyCar Series. Il tedesco, dopo aver corso nelle ultime due stagioni del FIA World Endurance Championship con Alpine in Hypercar, si prepara per una nuova sfida con una monoposto schierata da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

La conferma arriva dopo un positivo test disputat0 il mese scorso nel road course di Indianapolis. RLL ha confermato che il 26enne correrà tutte le prove della serie e che presto disputerà un specifico test all’interno di un ovale in vista della prossima stagione.

L’ex pilota di F1 ha commentato in una nota: “Sono lieto di confermare oggi che il prossimo anno gareggerò in IndyCar con il Rahal Letterman Lanigan Racing. Avendo un background sia in F1 che nell’endurance, e avendo gareggiato in diverse serie nel corso degli anni, sono certo che avrem una partnership fantastica. RLL mi ha preparato molto bene durante i test e sono sicuro che potremo costruire molto insieme. Sono curioso di vivere nuove esperienze, sono sempre stato interessato ad ampliare i miei orizzonti. Non vedo l’ora dell’inizio della stagione”.

Il figlio di Michael Schumacher ha ottenuto due podi nel FIA WEC 2025 in occasione della 6h di Imola e della 6h di Spa-Francorchamps. In America correrà con la monoposto n. 47 al posto di Devin DeFrancesco ed accanto ai confermati Louis Foster e Graham Rahal.