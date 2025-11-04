Iliass Aouani torna in gara dopo il bronzo ai Mondiali: la stagione prosegue con il cross

Iliass Aouani si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella maratona dei Mondiali. Il Campione d’Europa dei 42,195 km ha scelto la corsa campestre per rimettersi in azione: l’appuntamento è per domenica 23 novembre con la sempre prestigiosa Cinque Mulini, giunta alla 93ma edizione e per la seconda stagione consecutiva posticipata dalla sua tradizionale collocazione invernale.

A un paio di mesi di distanza dalla formidabile prestazione offerta sulle strade di Tokyo, il 30enne sarà tra i grandi protagonisti sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). La società organizzatrice Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ha commentato: “Dopo aver schierato al via Yeman Crippa nel 2023 e Nadia Battocletti lo scorso anno, prosegue nella tradizione di presentare il migliore italiano del mezzofondo e fondo dell’anno“.

L’allievo di Massimo Magnani è il primo big annunciato per la kermesse in terra lombarda, ma altri nomi si susseguiranno nei prossimi giorni. La Cinque Mulini rappresenterà una prova importante di selezione in vista degli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 14 dicembre a Lagos (Portogallo) e dove la punta di diamante dell’Italia sarà indubbiamente Nadia Battocletti, chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.