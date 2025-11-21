Il tie-break finale tra Cobolli e Bergs tra i più lunghi di sempre in Coppa Davis!

27’03” di pura emozione in un tie-break. La magia della Coppa Davis è anche questa. Certo, non è quella dei confronti in casa e in trasferta al meglio dei cinque set, ma la partita di Bologna tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs, valida per le semifinali della massima competizione per nazioni nel tennis, è stata speciale.

Tre ore quattro minuti di lotta tra due giocatori che hanno dato tutto quello che avevano per conquistare il successo. Ce l’ha fatta il romano, piegando sullo score di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15) il suo avversario. Un tie-break, come detto, infinito, concluso sullo score di 17-15 e in cui Bergs ha avuto la bellezza di sette palle match, rispetto alle cinque dell’azzurro.

Un’altalena infinita di emozioni che ha creato un pathos pazzesco nel corso di questa sfida. Dal punto di vista della storia ultracentenaria della Davis (125 anni), il tie-break in questione è stato il sesto più lungo alltime. Una graduatoria comandata dal confronto di doppio tra i tedeschi Krawietz/Puetz e gli argentini Gonzalez/Mayer del 2019 (20-18 per i tedeschi).

A seguire troviamo il 19-17 tra il coreano Young-Jun Kim e il pakistano Aqeel Khan (19-17) nel 2003, il 19-17 tra l’uzbeko Denis Istomin e il pakistano Aisam Ui Haq Qureshi del 2018, il 18-16 tra il bielorusso Uladzmin Ignatik e il bosniaco Amer Delic del 2013 e il confronto tra il bosniaco Mirza Basic e il tunisino Malek Jaziri del 2016 (18-16).